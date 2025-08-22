Англія

Тоттенгем втратив ще одного ключового гравця.

Шведський півзахисник Тоттенгема Деян Кулусевські не зіграє за команду до 2026 року через серйозну травму коліна, яка виявилася складнішою, ніж вважалося спочатку, повідомляє The Guardian.

Команда також втратила атакувального півзахисника Джеймса Меддісона, який отримав пошкодження під час передсезонної підготовки й також вибув до 2026 року, залишивши "шпор" без двох важливих гравців атаки.

Ситуацію погіршує слабка активність клубу на трансферному ринку: за інформацією джерела, Тоттенгем упустив шанс підписати Еберечі Езе з Крістал Пелес та Моргана Гіббса-Вайта з Ноттінгем Форест, які могли б замінити травмованих.

Раніше повідомлялося, що МЮ хоче, щоб Тоттенгем підвищив ціну за Гарначо.