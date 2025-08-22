Англія

Червоні дияволи прагнуть конкуруючого інтересу, щоб не відпустити аргентинського вінгера до Челсі за символічну суму.

Манчестер Юнайтед зацікавлений у тому, щоб Тоттенхем долучився до боротьби за нападника Алехандро Гарначо. Манкуніанці побоюються, що у разі відсутності конкуренції Челсі зможе придбати 21-річного аргентинця за символічну суму.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

У клубі вважають, що участь Тоттенгема змусить Челсі підвищити пропозицію. За даними ЗМІ, "сині" планують викупити Гарначо за близько £30 млн, оскільки він не входить до планів Манчестер Юнайтед і зацікавлений у переході до Лондона.

Минулого сезону нападник провів 58 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 10 результативними передачами. Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється у €45 млн.