Англія

Екстренер Тоттенгема серед кандидатів на посаду.

Анже Постекоглу, 59-річний спеціаліст, може повернутися до АПЛ, ставши одним із претендентів на пост головного тренера Ноттінгем Форест.

Англійський клуб розглядає можливість звільнення Нуну Ешпріту Санту через розбіжності з власником команди Евангелосом Марінакісом.

Постекоглу, який раніше очолював Тоттенгем із липня 2023 року до червня 2025 року, виграв із лондонцями Лігу Європи в минулому сезоні, що робить його привабливим кандидатом.

Раніше повідомллося, що Постекоглу може повернутися до тренерської роботи, очоливши клуб Саудівської Аравії.