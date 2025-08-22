Англія

Захисник задоволений позицією клубу.

Гаррі Магвайр, захисник Манчестер Юнайтед, чиїй контракт спливає наступного літа, поділився думками про своє майбутнє.

"Я майже впевнений, що цього літа клуб дав зрозуміти, що я не можу покинути команду за жодних умов, попри інтерес інших клубів до моєї ситуації з контрактом. Упевнений, що найближчими місяцями ми сядемо за стіл переговорів, щоб обговорити, куди рухатися далі: чи хочуть вони подовжити угоду, чи відкриють трансферне вікно взимку", — сказав він.

Магвайр додав: "У мене є бачення того, ким я хочу бути, але не хочу виносити це на загал. Це приголомшливий клуб, і було б дурницею тікати при першій нагоді. Думаю, кілька клубів цікавилися чи вели переговори, але отримали швидку відмову. Ми в хорошому становищі, клуб позитивно налаштований, і я відчуваю, що керівництво, спортивний директор Джейсон Вілкокс та головний тренер ведуть його в правильному напрямку. Структура за тренерським штабом тепер на зовсім іншому рівні".

На уточнення, чи кращому, він відповів: "Так, значно кращому".

Раніше повідомлялося, що Ман Юнайтед майже узгодив контракт із Ламменсом.