Англія

Переговори щодо трансферу воротаря Антверпена тривають.

Сен Ламменс може перейти до Манчестер Юнайтед, оскільки англійський клуб активно працює над трансфером 23-річного голкіпера Антверпена.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, манкуніанці майже досягли згоди щодо умов особистого контракту з бельгійським вратарем.

Цього сезону Сен Ламменс провів 4 матчі в чемпіонаті Бельгії, пропустивши 4 м’ячі.

Раніше повідомлялося, що Наполі розглядає новий формат угоди для підписання Гойлунна.