Англія
23 серпня 2025, 00:00
Челсі не залишив шансів Вест Гему вольовим камбеком
Команда Енцо Марески пропустила першою швидкий м'яч, але потім розібрала суперників.
Вест Гем — Челсі, Getty Images
Вест Гем — Челсі 1:5
Голи: Пакета, 6 — Жуан Педро, 15, Нету, 23, Е. Фернандес, 34, Кайседо, 54, Чалоба, 58
Вест Гем: Германсен — Тодібо (Поттс, 46), Кілман, Аґерд — Ван-Біссака, Соучек (Вокер-Пітерс, 70), Ворд-Праус, Діуф — Пакета, Боуен — Фюллькруг (Вілсон, 46).
Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 69), Чалоба (Фофана, 69), Адарабіойо, Кукурелья (Гато, 69) — Кайседо, Е. Фернандес — Естевао (Байно-Гіттенс, 77), Жуан Педро, Нету — Делап (Сантос, 61).
Попередження: Гато