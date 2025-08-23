Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 23 серпня та розпочнеться о 14:30.

У другому турі АПЛ на Етіхад Стедіум зустрінуться Манчестер Сіті та Тоттенгем — матч, який цілком заслуговує статусу головної афіші вікенду. Обидві команди стартували в новому сезоні з яскравих перемог і тепер прагнуть закріпити успіх, продемонструвавши свої амбіції в боротьбі за вершину таблиці.

СУБОТА, 23 СЕРПНЯ, 14:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

Манчестер Сіті розпочав сезон у чемпіонському стилі, розгромивши Вулвергемптон з рахунком 4:0. Справжнім відкриттям дебютного туру став Тіджані Рейнджерс, який одразу ж відзначився голом і результативною передачею (відкриттям не як висококласний гравець, а наскільки швидко він адаптувався після переїзду з Мілана). Ерлінг Голанд, традиційно грізний у завершальній фазі, оформив дубль і продовжив наближатися до нових рекордів Прем’єр-ліги. Також свій перший м’яч у футболці “містян” забив ще один новачок Раян Шеркі. Попри переможний старт, Хосеп Гвардіола відкрито говорить про проблеми з балансом у складі та ризики перевантаження команди.

У статистичному плані Сіті входить у сезон з відмінною формою — 26 очок із квітня, найкращий показник у лізі. “Містяни” не програють уже 10 матчів поспіль, при цьому зберігши ворота "сухими" сім разів. Однак саме Тоттенгем нерідко створював проблеми команді Гвардіоли: лише чотири перемоги в останніх 12 очних зустрічах, а Пеп поступався “шпорам” уже дев’ять разів у своїй тренерській кар’єрі.

Тоттенгем також має право бути задоволеним стартом. Новий наставник Томас Франк розпочав свій шлях у Північному Лондоні з переконливої перемоги 3:0 над Бернлі. Два голи Рішарлісона, зокрема фантастичний удар через себе, та дубль асистів від дебютанта Мохаммеда Кудуса стали головними прикрасами матчу. Додав свій гол і Бреннан Джонсон, підтвердивши хорошу форму після минулого сезону.

Втім, кадрова ситуація у таборі “шпор” не обходиться без проблем (і мова не лише про те, що у Тоттенгема зривається черговий трансфер на підсилення атаки). Через травми випали Меддісон, Кулусевські, Соломон та кілька інших гравців, а новачок Жоау Палінья лише набирає форму після повернення до Англії. У захисті Франк може зробити ставку на трьох центрбеків, підстрахувавши оборону проти атакуючої машини Сіті. Тим не менш, настрій у колективі бойовий — Тоттенгем мріє виграти два стартові матчі сезону вперше за чотири роки та повторити торішній сенсаційний успіх, коли вони перемогли на Етіхаді 4:0.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Ман Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.53, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 5.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.70.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



МАНЧЕСТЕР СІТІ : Траффорд — Нунеш, Стоунз, Діаш, Аїт-Нурі — Бернарду, Ніко, Рейндерс — Бобб, Мармуш, Голанд

ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Дансо, Ромеро, ван де Вен — Порро, Бентанкур, Палінья, Спенс — Сарр, Кудус — Рішарлісон

