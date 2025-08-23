Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Тоттенгем.
Раян Шеркі, Getty Images
23 серпня 2025, 13:39
Манчестер Сіті та лондонський Тоттенгем зіграють у другому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над Вулвергемптоном (4:0), залучив до стартового складу Шеркі під нападником, тоді як Мармуш гратиме ліворуч в атаці.
Томас Франк, на тлі перемоги над Бернлі (3:0), використав із перших хвилин Палінью в центрі поля.
Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс, Стоунз, Діаш, Аїт-Нурі — Ніко Гонсалес, Шеркі, Рейндерс — Бобб, Голанд, Мармуш.
Запасні: Едерсон, Аке, Доку, Родрі, Сілва, Нунес, О’Райлі, Хусанов, Фоден.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр, Бентанкур — Джонсон, Рішарлісон, Кудус.
Запасні: Кінські-молодший, Дансо, Тель, Грей, Бергвалль, Вушкович, Соланке, Одобер, Девіс.
Гра Манчестер Сіті — Тоттенгем почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.