Український хавбек вийде у старті на 2 тур АПЛ.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
23 серпня 2025, 16:16
У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.
Тренерський штаб "бджіл" довірив місце у стартовому складі на гру проти команди Унаї Емері центральному півзахиснику Єгору Ярмолюку.
21-річний українець утворить в центрі трикутник з Джорданом Гендерсоном та Міккелем Дамсгором.
Матч Брентфорд — Астон Вілла відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 17:00 за київським часом.