Англія

Український хавбек вийде у старті на 2 тур АПЛ.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд прийматиме бірмінгемську Астон Віллу.

Тренерський штаб "бджіл" довірив місце у стартовому складі на гру проти команди Унаї Емері центральному півзахиснику Єгору Ярмолюку.

21-річний українець утворить в центрі трикутник з Джорданом Гендерсоном та Міккелем Дамсгором.

Матч Брентфорд — Астон Вілла відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 17:00 за київським часом.