Англія

Команда Рубена Аморіма звільнила календар для більш значних турнірів.

Браян Мбемо після влучання у поперечину, Getty Images

Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка англійської ліги на стадії 1/32 фіналу, поступившись Грімсбі Таун – команді з четвертого дивізіону Англії.

Господарі вже до перерви вели 2:0 після двох помилок голкіпера Андре Онана. У другому таймі “червоні дияволи” зуміли зрівняти рахунок: дебютним голом відзначився Браян Мбемо, а наприкінці основного часу врятував команду Гаррі Магвайр.

Долю матчу вирішила серія пенальті, яка виявилася неймовірно довгою – команди пробили друге коло. Врешті-решт саме Мбемо, який дарував Юнайтед надію в основний час, не реалізував вирішальний удар та влучив у поперечину. До нього не зміг забити інший новичок МЮ Матеус Кунья.

Отже, Грімсбі переміг з рахунком 12:11 у футбольній лотереї та вийшов до наступного раунду, залишивши команду Рубена Аморіма поза турніром.

*Грімсбі – Манчестер Юнайтед 2:2 (пен. – 12:11)

Голи: Вернем, 22, Воррен, 30 – Мбемо, 75, Магвайр, 89