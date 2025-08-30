Англія

Пролунав фінальний свисток в чотирьох матчах третього туру АПЛ.

Стали відомі результати чотирьох матчів третього туру англійської Прем'єр-ліги.

Брентфорд на останніх хвилинах матчу поступився Сандерленду із рахунком 1:2. Єгор Ярмолюк вийшов в основному складі та відіграв всю гру.

Сандерленд — Брентфорд 2:1

Голи: Ле Фе, 82 (пен), Іcідор, 90+6 - Тьяго, 77

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Мандава — Діарра (Гую, 87), Джака, Садікі — Тальбі (Адінгра, 65), Маєнда (Іcідор, 65), Ле Фе

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер (Генрі, 72) — Ярмолюк, Гендерсон (Оньєка, 71) — Уаттара, Дамсгор, Шаде (Карвалью, 90) — Тьяго

Попередження: Мандава, Діарра, Джака — Тьяго, Генрі

Евертон на виїзді в результативній зустрічі переміг Вулвергемптон — 3:2. Свій дебютний матч цього сезону в АПЛ провів Віталій Миколенко, вийшовши в стартовому складі команди Девіда Моєса та відігравши увесь матч.

Вулвергемптон — Евертон 2:3

Голи: Хі Чхан, 21, Гомеш, 79 - Бету, 7, Ндіає, 33, Дьюзбері-Голл, 55

Вулвергемптон: Са — Буено (Мьоллер Вольфе, 75), Агбаду, Тоті — Чачуа (Лопес, 63), Андре (Бельгард, 64), Гомес, Буено (Мьоллер Вольфе, 75) — Мунетсі, Хі Чхан (Калайджич, 76), Аріас (Гомеш, 64)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Гує (Іроегбунам, 76) — Ндіає (Коулман, 90), Дьюзбері-Голл, Гріліш (Алькарас, 88) — Бету (Баррі, 76)

Попередження: Дьюзбері-Голл

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд здобув першу перемогу в сезоні-2025/26, здолавши Бернлі. Переможним голом на 90+7 хвилині відзначився капітан "червоних дияволів" Бруну Фернандеш, реалізувавши пенальті призначений за фол Ентоні на Діалло.

Манчестер Юнайтед — Бернлі 3:2

Голи: Каллен (аг), 27, Мбемо, 57, Фернандеш, 90+7 (пен) - Фостер, 55, Ентоні, 67

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Йоро (Мазрауї, 85), де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро (Шешко, 72), Фернандеш, Далот — Мбемо, Маунт (Мейну, 46) — Кунья (Зіркзе, 31)

Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль (Сонне, 83), Естев, Гартман — Угочукву (Лоран, 76), Каллен — Брун Ларсен (Ворролл, 83), Межбрі (Чауна, 65), Ентоні — Фостер

Попередження: Фернандеш — Чауна, Ентоні, Фостер, Лоран, Вокер

Лондонський Тоттенгем зазнав першої поразки у поточному сезоні АПЛ від Борнмута. Нападник "боском" Еванілсон вже на 5 хвилині матчу відкрив рахунок, який в підсумку протримався до самого фінального свистка. Мінімальна перемога команди Андоні Іраоли на Тоттенгем Готспур Стедіум — 1:0.

Тоттенгем — Борнмут 0:1

Гол: Еванілсон, 5

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Удогі, 71), Ромеро, ван де Вен, Спенс — Сарр (Тель, 76), Палінья (Бергвалль, 54), Бентанкур — Кудус, Рішарлісон, Джонсон (Одобер, 54)

Борнмут: Петрович — Сміт (Гілл, 26), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс — Брукс (Адлі, 63), Скотт (Крісті, 64), Таверньє (Крупі, 82), Семеньйо — Еванілсон (Клюйверт, 82)

Попередження: де Вен, Спенс — Семеньйо, Петрович, Адамс, Гілл