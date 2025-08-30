Англія
30 серпня 2025, 16:38
Челсі здобув дискусійну перемогу в дербі проти Фулгема
Початок третього туру АПЛ супроводжувався черговими неоднозначними рішеннями арбітрів.
Челсі — Фулгем, Getty Images
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Фулгем 2:0
Голи: Жуан Педро, 45+9, Е. Фернандес, 56 (пен.)
Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Е. Фернандес — Естеван (Гіттенс, 68), Жуан Педро, Нету (Джеймс, 81) — Делап (Джордж, 14, Сантос, 81).
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Робінсон, 67) — Лукич, Берге — Івобі (Траоре, 84), Кінг (Сміт-Роу, 67), Кастань (Вілсон, 60) — Муніз (Муніз, 60).
Попередження: Кайседо, Сантос — Івобі, Лукич