Іспанець наполегливо просуватиме свій стиль.
pep guardiola, getty images
31 серпня 2025, 15:38
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про свій ігровий стиль. Цитує іспанського фахівця City Xtra.
"Так, після виграшу 18 титулів я зміню свій план, звісно! Після чотирьох поспіль перемог в Прем'єр-лізі я збираюся змінити те, як, на мою думку, грають мої команди... Ніколи, і ще раз — ніколи, я не зміню своїх переконань щодо того, як ми збираємося грати.
Коли ми повертаємо володіння м'ячем, я хочу миттєво атакувати. Коли суперник високо пресингує, один в один, і ми проходимо першу лінію пресингу – я хочу атакувати швидко. Але потім... я обожнюю перекочувати м'яч тисячу мільйонів нудних-нудних передач. Я обожнюю це.
Я люблю, коли мої команди володіють м'ячем. Але бувають моменти, коли потрібно атакувати швидко. Втім ми робимо це з першого дня: Лерой Сане і Рахім Стерлінг бігали, як машини, ми атакували дуже швидко завжди" – сказав Гвардіола.
