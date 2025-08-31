Коли ми повертаємо володіння м'ячем, я хочу миттєво атакувати. Коли суперник високо пресингує, один в один, і ми проходимо першу лінію пресингу – я хочу атакувати швидко. Але потім... я обожнюю перекочувати м'яч тисячу мільйонів нудних-нудних передач. Я обожнюю це.

Я люблю, коли мої команди володіють м'ячем. Але бувають моменти, коли потрібно атакувати швидко. Втім ми робимо це з першого дня: Лерой Сане і Рахім Стерлінг бігали, як машини, ми атакували дуже швидко завжди" – сказав Гвардіола.

