Італійський воротар Джналуїджі Доннарумма поступово стає все ближчим до англійського Манчестер Сіті, із яким, як стало відомо, у нього вже є домовленість щодо майбутнього контракту.

І допоки "містяни" ведуть перемовини із французьким Парі Сен-Жермен щодо того, скільки мають заплатити відступних, ЗМІ стали відомі найцікавіші деталі можливої майбутньої угоди з 26-річним виконавцем.

А саме — щодо заробітної платні Доннарумми в новому клубі.

Контракт очікувано буде розкішним, бо йдеться про п’ятирічну угоду з прогресивною заробітною платнею в 16 млн євро на рік без урахування податків + бонуси, яка зростатиме від сезону до сезону.

Для порівняння, нині Доннарумма отримує 12,7 млн євро без податків + 5,45 млн євро у ПСЖ, тоді як "чистими" — близько 7 млн євро + 3 млн євро бонусів.