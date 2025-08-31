Англія

Собослаї розкішним штрафним виграв для Ліверпуля важкий матч проти Арсеналу

Маловидовищну гру на Енфілді в підсумку врятував один влучний постріл.

Ліверпуль — Арсенал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ліверпуль — Арсенал 1:0

Гол: Собослаї, 83



Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате (Гомес, 79), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 61) — Салах, Вірц (Ендо, 89), Гакпо — Екітіке (К'єза, 79).



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба (Москера, 5), Габріел, Калафіорі — Меріно (Едегор, 70), Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 89), Йокерес, Мартінеллі (Езе, 70).



Попередження: Гравенберх, Ендо — Йокерес, Субіменді