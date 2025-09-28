Англія

Надважлива перемога команди Емері.

В рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла в Бірмінгемі приймала столичний Фулгем.

Гості вже на 4-й хвилині матчу вийшли вперед, завдяки голу мексиканського ветеран Рауля Хіменеса. Втім, надалі домінували у звітній зустрічі господарі поля.

Воткінс, Макгінн та Буендія в підсумку принесли команді Унаї Емері довгоочікувану перемогу в АПЛ. Востаннє в чемпіонаті Англії "віллани" перемагали 16-го травня в матчі з Тоттенгемом (2:0).

Астон Вілла — Фулгем 3:1

Голи: Воткінс, 37, Макгінн, 50, Буендія, 51 - Хіменес, 4

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз (Торрес, 32), Дінь — Макгінн (Камара, 72), Богард (Лінделеф, 82) — Гессан (Мален, 82), Роджерс, Воткінс — Елліотт (Буендія, 46)

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Сессеньйон (Робінсон, 80) — Лукич, Берге — Вілсон (Чуквуезе, 80), Кінг (Сміт-Роу, 65), Івобі (Маседо, 65) — Хіменес (Траоре, 11)

Попередження: Макгінн — Кінг, Лукич, Вілсон, Бессі