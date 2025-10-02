Відразу шість виконавців претендують на престижну нагороду.
Ерлінг Голанд, getty images
02 жовтня 2025, 16:21
Стали відомі імена футболістів, яких номіновано на звання найкращого гравця вересня в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
На нагороду за підсумками вересня претендують наступні гравці:
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 3 матчі, 5 голів, 1 результативна передача;
Даїчі Камада (Крістал Пелес) – 2 перемоги, 1 нічия, 5 створених моментів, 17 виграних єдиноборств;
Янкуба Мінте (Брайтон) –3 матчі, 1 гол, 2 результативні передачі;
Робін Руфс (Сандерленд) – 3 матчі, 2 "на нуль", 13 сейвів;
Граніт Джака (Сандерленд) — 3 матчі, 2 результативні передачі;
Мартін Субіменді (Арсенал) – 3 матчі, 2 голи.