Солідний список.
02 жовтня 2025, 15:20
Стали відомі імена фахівців, які боротимуться за нагороду найкращого тренера вересня в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
За підсумками вересня на нагороду номіновані:
Мікель Артета, Арсенал (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +4);
Олівер Гласнер, Крістал Пелес (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +2);
Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +7);
Режис ле Брі, Сандерленд (1 перемога, 2 нічиї, різниця голів: +1).
