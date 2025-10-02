Англія

Солідний список.

Стали відомі імена фахівців, які боротимуться за нагороду найкращого тренера вересня в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

За підсумками вересня на нагороду номіновані:

Мікель Артета, Арсенал (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +4);

Олівер Гласнер, Крістал Пелес (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +2);

Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті (2 перемоги, 1 нічия, різниця голів: +7);

Режис ле Брі, Сандерленд (1 перемога, 2 нічиї, різниця голів: +1).

