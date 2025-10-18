Фулгем Марку Сілви повертається до рідних стін після двох розгромних поразок на виїзді. Проти Борнмута “котеджери” навіть відкрили рахунок зусиллями Сессеньйона, але пропустили тричі наприкінці матчу — типовий сюжет цього сезону для команди португальського фахівця. Утім, домашня форма команди непогана: перемоги над Брентфордом і Лідсом, а також сім очок у трьох поєдинках на Крейвен Котедж залишають простір для оптимізму.
Втім, кадрові втрати не дають Сілві спокою. Через травми відсутні Тете, Лукич, Робінсон, Муніз і Чуквуезе. Проте Бернд Лено, Алекс Івобі та Еміль Сміт-Роу готові вийти проти колишнього клубу, а Рауль Хіменес може повернутися до складу після проблем із пахом. Окрім цього, Фулгем не тільки не програє вдома з серпня, але й не зберігав ворота “на замку” проти Арсеналу вже понад 15 років — від серпня 2008-го.
Арсенал Мікеля Артети підійшов до дербі у відмінній формі — чотири поспіль перемоги у всіх турнірах, найкраща оборона чемпіонату і дев’ять різних авторів голів у перших семи турах. “Каноніри” виграли у Ньюкасла, Олімпіакоса, Вест Гема й Порт Вейла, демонструючи глибину складу та впевненість у кожній лінії. Підопічні Артети програли лише одне із останніх 18 лондонських дербі в АПЛ і лише один раз за цей період — саме на полі Фулгема. Але нині “каноніри” виглядають більш зріло, впевнено і прагнуть втримати лідерство, яке здобули перед міжнародною паузою.
Але проблеми не обійшли й лідера АПЛ, хоч зараз вони майже взагалі не відчуваються — у Артети нарешті є два повноцінні склади, тому залежність від зірок не така суттєва, як раніше. Утім, зараз через травми вибули Мартін Едегор, Кай Гаверц і Ноні Мадуеке. Зате в строю Бен Вайт, Мартін Субіменді та П’єро Інкап’є, який може дебютувати в Прем’єр-лізі. Ключова увага прикута до Букайо Сака та Віктора Йокереса, які ведуть лінію атаки, тоді як Деклан Райс залишається серцем середини поля — Субі це серце ідеально доповнює.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.51, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.35.