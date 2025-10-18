СУБОТА, 18 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ КРЕЙВЕН КОТЕДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем Марку Сілви повертається до рідних стін після двох розгромних поразок на виїзді. Проти Борнмута “котеджери” навіть відкрили рахунок зусиллями Сессеньйона, але пропустили тричі наприкінці матчу — типовий сюжет цього сезону для команди португальського фахівця. Утім, домашня форма команди непогана: перемоги над Брентфордом і Лідсом, а також сім очок у трьох поєдинках на Крейвен Котедж залишають простір для оптимізму.

Втім, кадрові втрати не дають Сілві спокою. Через травми відсутні Тете, Лукич, Робінсон, Муніз і Чуквуезе. Проте Бернд Лено, Алекс Івобі та Еміль Сміт-Роу готові вийти проти колишнього клубу, а Рауль Хіменес може повернутися до складу після проблем із пахом. Окрім цього, Фулгем не тільки не програє вдома з серпня, але й не зберігав ворота “на замку” проти Арсеналу вже понад 15 років — від серпня 2008-го.

Арсенал Мікеля Артети підійшов до дербі у відмінній формі — чотири поспіль перемоги у всіх турнірах, найкраща оборона чемпіонату і дев’ять різних авторів голів у перших семи турах. “Каноніри” виграли у Ньюкасла, Олімпіакоса, Вест Гема й Порт Вейла, демонструючи глибину складу та впевненість у кожній лінії. Підопічні Артети програли лише одне із останніх 18 лондонських дербі в АПЛ і лише один раз за цей період — саме на полі Фулгема. Але нині “каноніри” виглядають більш зріло, впевнено і прагнуть втримати лідерство, яке здобули перед міжнародною паузою.

Але проблеми не обійшли й лідера АПЛ, хоч зараз вони майже взагалі не відчуваються — у Артети нарешті є два повноцінні склади, тому залежність від зірок не така суттєва, як раніше. Утім, зараз через травми вибули Мартін Едегор, Кай Гаверц і Ноні Мадуеке. Зате в строю Бен Вайт, Мартін Субіменді та П’єро Інкап’є, який може дебютувати в Прем’єр-лізі. Ключова увага прикута до Букайо Сака та Віктора Йокереса, які ведуть лінію атаки, тоді як Деклан Райс залишається серцем середини поля — Субі це серце ідеально доповнює.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.51, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.