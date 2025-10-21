Англія

Півзахисник Брентфорда отримав 7.5 від SofaScore та 7.6 від WhoScored.

Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк отримав високу оцінку за матч восьмого туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема.

20-річний півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. За даними статистичного порталу SofaScore, Ярмолюк отримав оцінку 7,5 бала. Портал WhoScored оцінив його виступ ще вище — 7,6.

У матчі Ярмолюк виконав 5 вдалих обведень з 10, здійснив 77 дотиків до м’яча, віддав 87% точних передач, включаючи 4 ключові паси та одну передгольову передачу.

Поєдинок між Вест Гемом і Брентфордом відбувся у понеділок, 20 жовтня, на Лондон Стедіумі. Гості здобули перемогу з рахунком 0:2. Найкращим гравцем матчу за версією SofaScore став фулбек Брентфорда Мікаель Кайодо (оцінка 8.1), а WhoScored відзначив вінгера Кевіна Шаде — він забив гол і отримав оцінку 8.5.

Крім того, напередодні портал Transfermarkt оновив ринкову вартість гравців англійської Прем'єр-ліги. Єгор Ярмолюк подорожчав одразу на 5 мільйонів євро — тепер його трансферна вартість становить 20 мільйонів.