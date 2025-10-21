Англія

"Бджоли" здобули впевнену перемогу та продовжили невдалу серію "молотобійців" до п'яти матчів.

У матчі восьмого туру чемпіонату Англії Брентфорд на виїзді обіграв Вест Гем з рахунком 2:0.

Одним із героїв першого тайму став українець Єгор Ярмолюк, який на 43-й хвилині віддав чудову передачу на Шаде, а той асистував Ігору Тьяго. Нападник пробив точно, і м’яч, зачепивши руку Ареола, опинився у сітці.

У компенсований час другого тайму команда Кіта Ендрюса закріпила перевагу — Єнсен красиво пробив під перекладину після пасу Льюїса-Поттера. "Бджоли" записали до свого активу три очки, а ось справи "молотобійців" досі доволі кепські.

Вест Гем — Брентфорд 0:2

Голи: Тьяго, 43, Єнсен, 90+5

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс (Мавропанос, 46), Тодібо, Кілман, Скарлз (Ван-Біссака, 46) — Ірвінг (Маршалл, 62), Соучек (Родрігес, 71) — Боуен, Фернандеш (Хаджі Малік Діуф, 46), Саммервілл — Пакета

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Аєр — Гендерсон (Єнсен, 90), Ярмолюк — Уаттара (Льюїс-Поттер, 76), Дамсгор (Янельт, 75), Шаде — Тьяго

Попередження: Саммервілл — Гендерсон