Англія

Мбемо двічі забив, завершивши гольову серію після спроб гостей відігратися.

У матчі 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі обіграв Брайтон з рахунком 4:2.

Господарі впевнено розпочали гру та швидко повели у рахунку: Кунья відкрив рахунок на 24-й хвилині, а за десять хвилин Каземіро подвоїв перевагу після рикошету від захисника Вербруггена. На 61-й хвилині Мбемо довів рахунок до 3:0, а згодом міг оформити дубль, але Вербругген знову врятував гостей.

Брайтон не здався і відіграв два м’ячі у другому таймі: Уелбек реалізував штрафний на 74-й хвилині, а на 90+2-й хвилині Костоулас замкнув подачу Мілнера з кутового – 3:2. Проте на 90+6-й хвилині Мбемо оформив свій другий гол у матчі, закріпивши перемогу Манчестер Юнайтед – 4:2.

Після цієї перемоги Манчестер Юнайтед з 16 очками піднявся на четверте місце турнірної таблиці АПЛ, тоді як Брайтон з 12 балами займає 12-ту позицію.

Манчестер Юнайтед — Брайтон 4:2

Голи: Кунья, 24, Каземіро, 34, Мбемо, 61, 90+7 - Велбек, 74, Костулас, 90+2

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу (Гевен, 65) — Діалло (Мейну, 70), Каземіро (Доргу, 70), Фернандеш, Дало — Мбемо, Кунья (Угарте, 81) — Шешко (Зіркзе, 82)

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба (Вотсон, 59), Аярі (Гомес, 60) — Мінте, Рюттер (Костулас, 79), Де Кейпер (Мілнер, 59) — Велбек

Попередження: Доргу, Шешко — Балеба