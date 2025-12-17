Україна

Жахлива аварія сталася 16 грудня.

Захисник харківського Металіста 1925 Василь Кравець пережив жахливу ДТП. Про це футболіст розповів на своїй сторінці в Instagram.

Аварія сталася ввечері, 16 грудня поблизу села Тараканів на Рівненщині — у ній брали участь чотири машини — три вантажівки компаній DAF, Volvo та Scania, а також легковик Mercedes Benz E 220d, в якому знаходився Кравець зі своєю родиною.

Кравець зміг вибратися з машини самостійно, а ось дружину та доньку діставали рятувальники за допомогою спеціальної техніки.

"Я дякую Богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі", — написав Кравець.

Також ситуацію прокоментувала дружина Кравця Ярина: "Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі...".

Нагадаємо, Кравець є гравцем Металіста 1925 проте після приходу в команду Младена Бартуловича він був відправлений у дубль.