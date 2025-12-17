Свен Ульрайх поки що не визначився з планами на майбутнє.
Свен Ульрайх, Getty Images
17 грудня 2025, 12:23
Воротар Баварії Свен Ульрайх прокоментував свої плани на майбутнє, не виключивши варіант із завершенням кар'єри після нинішнього сезону.
"Ні, жодного рішення ще не ухвалено. Також можливий варіант, що я продовжу. Я поки що серйозно про це не думав.
Ми ухвалимо рішення разом наступного року. Я рухаюся тиждень за тижнем", — наводить слова Ульрайха Bayern & Germany.
Нинішнього сезону Ульрайх на полі не з'являвся.
Після 14 турів Баварія йде на першому місці у Бундеслізі, випереджаючи Лейпциг на 29 балів.