Німеччина

Свен Ульрайх поки що не визначився з планами на майбутнє.

Воротар Баварії Свен Ульрайх прокоментував свої плани на майбутнє, не виключивши варіант із завершенням кар'єри після нинішнього сезону.

"Ні, жодного рішення ще не ухвалено. Також можливий варіант, що я продовжу. Я поки що серйозно про це не думав.

Ми ухвалимо рішення разом наступного року. Я рухаюся тиждень за тижнем", — наводить слова Ульрайха Bayern & Germany.

Нинішнього сезону Ульрайх на полі не з'являвся.

Після 14 турів Баварія йде на першому місці у Бундеслізі, випереджаючи Лейпциг на 29 балів.