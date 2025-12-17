Футзал

Фінальний турнір Євро-2026 пройде у січні.

Виконком УАФ звернувся до президента УЄФА Александера Чеферіна, членів виконавчого комітету та адміністрації УЄФА щодо участі національної збірної республіки білорусь у фінальному турнірі чемпіонату Європи з футзалу 2026 року, який відбудеться у Латвії.

"Для європейської футбольної родини, щоб залишатися послідовною у своїй позиції щодо війни в Україні та дотримуватися обраного підходу до агресорів, є неприйнятною політична присутність держави, яка підтримує агресію, через демонстрацію її державних символів — гімну та прапора. Це суперечить фундаментальним цінностям миру, взаємної поваги та єдності, які ми всі поділяємо.

Така широка міжнародна практика доводить, що вимога щодо білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях виключно під нейтральним статусом повністю відповідає усталеним на сьогоднішній день світовим стандартам.

Спільну офіційну заяву Міністерства молоді та спорту України та Міністерства освіти і науки Латвійської Республіки щодо цього питання вже надіслано на ваш розгляд.

Ми наполягаємо щоб збірна республіки білорусь із футзалу брала участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи виключно в нейтральному статусі, без використання будь-яких державних символів. Це повністю збереже спортивну справедливість змагання, водночас чітко продемонструє нульову толерантність до підтримки воєнної агресії. Такий підхід відповідатиме усталеній міжнародній практиці та продемонструє послідовну позицію європейського футболу щодо нульової толерантності до підтримки воєнної агресії", — сказано у заяві УАФ.

Нагадаємо, на Євро-2026, який пройде у січні, Україна зіграє в одній групі проти Вірменії, Литви та Чехії.