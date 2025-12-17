Україна

Розвиток подій після дострокового завершення гри.

Кам’янець-подільський Епіцентр у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги зазнав розгрому на Арені Львів у грі проти донецького Шахтаря (0:5).

Шахтар — Епіцентр 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Цей матч команда Сергія Нагорняка завершувала в меншості, адже її капітан Владислав Мороз отримав травму плеча, а можливостей для заміни на той момент уже не було.

І вже після завершення гри лікарі змогли оцінити ступінь важкості пошкодження футболіста та наголосити на потребі оперативного втручання.

"У Влада відбувся розрив ключично-акроміального з’єднання і необхідно було провести оперативне втручання.

Сьогодні була проведена операція. Владислав почуває себе нормально. Але, щоб повністю відновитися, йому, попередньо, знадобиться 2,5-3 місяці", — розповіла лікарка Епіцентру Крістіна Пинзар.

У цьому сезоні на рахунку Мороза один гол та один асист у 15 матчах.