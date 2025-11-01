СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Форест під керівництвом Дайча все ще шукає стабільності. Після обнадійливого дебюту в Лізі Європи проти Порту (2:0) команда знову спіткнулася в АПЛ — поразка від Борнмута 0:2 залишила її в зоні вильоту. "Лісники" не можуть забити вже чотири тури поспіль, а їхня безгольова серія у чемпіонаті сягнула 448 хвилин. Гра в атаці розвалена, і навіть такий універсал, як Олександр Зінченко, чия участь у матчі під питанням через травму паху, міг би додати креативу та досвіду у побудові атаки. Але маємо те, що маємо...

Фанати Фореста тримаються за статистику: їхня команда виграла три останні матчі проти Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі, і на Сіті Граунд у господарів давно все складається успішно. Але Шон Дайч мусить знайти баланс, якого не було за каденції Анже Постекоглу. У нападі ймовірно вийде Ігор Жезус, який ще не відзначався у лізі, тоді як на флангах знову з’являться Гіббс-Вайт і Гадсон-Одої. Без реалізації моментів і різкості попереду Ноттінгему буде важко стримати суперника, який набрав хід.

Манчестер Юнайтед, натомість, виглядає оновленим. Після серії невдач команда Рубена Аморіма зібралася і перемогла тричі поспіль під час непростого календаря — над Сандерлендом, Ліверпулем і Брайтоном. В останньому матчі на Олд Траффорд “червоні дияволи” показали свій потенціал, вигравши 4:2, а Матеус Кунья забив свій перший м’яч у новому клубі. Разом із Браяном Мбемо, який набрав блискучу форму, та лідером Бруну Фернандешем вони створюють потужну атакувальну трійку, здатну вирішити долю матчу за кілька хвилин.

Аморім поступово знаходить стабільність і в обороні: де Лігт став лідером лінії захисту, а Магвайр і Шоу додають надійності — інколи навіть вирішальних голів! Попри проблеми на виїзді (лише 4 очки з 12 можливих), Юнайтед їде до Ноттінгема у ролі фаворита. Перемога може підняти команду до зони Ліги чемпіонів, а позитивний результат продовжить найкращу форму “червоних дияволів” за останні півтора року (і наблизить того самого фаната до омріяної стрижки).