Football.ua представляє прев’ю матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 листопада та розпочнеться о 17:00.
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед, getty images
01 листопада 2025, 08:15
Повернення Ноттінгем Форест у Прем’єр-лігу колись викликало хвилю романтики, але нині клуб опинився у кризі, з якої намагається вибратися новий головний тренер Шон Дайч. У суботу його підопічні прийматимуть оновлений Манчестер Юнайтед, який переживає власне відродження. Це протистояння двох різних філософій: прагматичного Дайча та атакувального Рубена Аморіма, і обидві команди мають, що доводити.
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Форест під керівництвом Дайча все ще шукає стабільності. Після обнадійливого дебюту в Лізі Європи проти Порту (2:0) команда знову спіткнулася в АПЛ — поразка від Борнмута 0:2 залишила її в зоні вильоту. "Лісники" не можуть забити вже чотири тури поспіль, а їхня безгольова серія у чемпіонаті сягнула 448 хвилин. Гра в атаці розвалена, і навіть такий універсал, як Олександр Зінченко, чия участь у матчі під питанням через травму паху, міг би додати креативу та досвіду у побудові атаки. Але маємо те, що маємо...
Фанати Фореста тримаються за статистику: їхня команда виграла три останні матчі проти Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі, і на Сіті Граунд у господарів давно все складається успішно. Але Шон Дайч мусить знайти баланс, якого не було за каденції Анже Постекоглу. У нападі ймовірно вийде Ігор Жезус, який ще не відзначався у лізі, тоді як на флангах знову з’являться Гіббс-Вайт і Гадсон-Одої. Без реалізації моментів і різкості попереду Ноттінгему буде важко стримати суперника, який набрав хід.
Манчестер Юнайтед, натомість, виглядає оновленим. Після серії невдач команда Рубена Аморіма зібралася і перемогла тричі поспіль під час непростого календаря — над Сандерлендом, Ліверпулем і Брайтоном. В останньому матчі на Олд Траффорд “червоні дияволи” показали свій потенціал, вигравши 4:2, а Матеус Кунья забив свій перший м’яч у новому клубі. Разом із Браяном Мбемо, який набрав блискучу форму, та лідером Бруну Фернандешем вони створюють потужну атакувальну трійку, здатну вирішити долю матчу за кілька хвилин.
Аморім поступово знаходить стабільність і в обороні: де Лігт став лідером лінії захисту, а Магвайр і Шоу додають надійності — інколи навіть вирішальних голів! Попри проблеми на виїзді (лише 4 очки з 12 можливих), Юнайтед їде до Ноттінгема у ролі фаворита. Перемога може підняти команду до зони Ліги чемпіонів, а позитивний результат продовжить найкращу форму “червоних дияволів” за останні півтора року (і наблизить того самого фаната до омріяної стрижки).
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.09, тоді як потенційний успіх Ноттінгем Форест оцінюється показником 3.32. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.88.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ : Селс — Савона, Мурільйо, Міленкович, Вільямс — Андерсон, Дуглас Луїс — Ндоє, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Ігор Жезус
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу — Амад, Каземіро, Фернандеш, Далот — Мбемо, Кунья — Шешко
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:2