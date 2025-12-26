Італія

Румунський фахівець вселяє надію гравцям "нерадзуррі".

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян висловився про вплив на команду головного тренера Крістіана Ківу. Цитує вірмена Sky Sport Italia.

«Ми не повинні забувати про пройдений шлях. Сезон був дуже довгим, з урахуванням клубного чемпіонату світу ми провели 63 матчі.

Ківу очолив нас у скрутний час, але він привніс впевненість та енергію, щоб відставити матч із ПСЖ убік і думати про майбутнє. У футболі нормально відчувати психологічні злети та падіння. Після поразки у фіналі Ліги чемпіонів ми були розчаровані, але поступово зрозуміли, що якщо ми не відновимося, то не зможемо конкурувати в майбутньому.

Ківу був фантастичним гравцем та пережив подібні моменти. Він знав, що з нами і певними словами вселяв у нас впевненість, надію та енергію. Він казав нам, що минуле не можна змінити, але майбутнє можна. Ми намагаємося дотримуватися його порад і прагнемо досконалості завдяки наполегливій праці», – сказав Мхітарян

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Інтер був розбитий ПСЖ із рахунком 0:5.