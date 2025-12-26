Румунський фахівець вселяє надію гравцям "нерадзуррі".
Генріх Мхітарян, Getty Images
26 грудня 2025, 16:52
Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян висловився про вплив на команду головного тренера Крістіана Ківу. Цитує вірмена Sky Sport Italia.
«Ми не повинні забувати про пройдений шлях. Сезон був дуже довгим, з урахуванням клубного чемпіонату світу ми провели 63 матчі.
Ківу очолив нас у скрутний час, але він привніс впевненість та енергію, щоб відставити матч із ПСЖ убік і думати про майбутнє. У футболі нормально відчувати психологічні злети та падіння. Після поразки у фіналі Ліги чемпіонів ми були розчаровані, але поступово зрозуміли, що якщо ми не відновимося, то не зможемо конкурувати в майбутньому.
Ківу був фантастичним гравцем та пережив подібні моменти. Він знав, що з нами і певними словами вселяв у нас впевненість, надію та енергію. Він казав нам, що минуле не можна змінити, але майбутнє можна. Ми намагаємося дотримуватися його порад і прагнемо досконалості завдяки наполегливій праці», – сказав Мхітарян
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 Інтер був розбитий ПСЖ із рахунком 0:5.