Лівий захисник підпише угоду після проходження медогляду 26 грудня.

Атлетіку Мінейру на офіційних сторінках клубу повідомив про досягнення домовленості щодо підписання контракту з лівим захисником Ренаном Лоді.

Угода між клубом та 27-річним футболістом буде розрахована на п’ять років. Остаточне підписання контракту та офіційне представлення гравця відбудеться після проходження медичних обстежень, які заплановані на 26 грудня. Очікується, що Лоді прибуде до Белу-Орізонті цього дня о 7:00 ранку для завершення всіх формальностей.

O lateral-esquerdo Renan Lodi explica a escolha pelo Galo:



“Foi pelo projeto que o Galo apresentou, não só para mim, mas para a minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, porque tinha outras propostas também, inclusive de fora do Brasil, mas, pelo projeto do Galo,… pic.twitter.com/iEXiszm57k — Central do Galo (@CentralDoCAM) December 26, 2025

Останнім клубом Ренана Лоді був саудівський Аль-Хіляль. У складі команди захисник провів 56 матчів, забив чотири голи та віддав 11 результативних передач. Перед стартом поточного сезону за рішенням Сімоне Індзагі футболіст не був включений до заявки на чемпіонат, після чого сторони домовилися про розірвання контракту.

У Європі Лоді найбільш відомий за виступами за мадридський Атлетіко. У складі іспанського клубу він провів 118 матчів, у яких відзначився шістьма голами та десятьма асистами. Окрім цього грав за Марсель, Ноттінгем Форест, Атлетіко Паранаенсе та Аль-Хіляль.