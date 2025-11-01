Football.ua представляє прев’ю матчу десятого туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 листопада та розпочнеться о 17:00.
Бернлі — Арсенал у 2023 році, Getty Images
01 листопада 2025, 08:00
Після двох перемог поспіль Бернлі спробує зупинити грізний Арсенал, який впевнено очолює таблицю Прем’єр-ліги. Суботній матч на Терф Мур обіцяє стати випробуванням характеру для підопічних Скотта Паркера, адже лондонці не знають поразок на цьому стадіоні вже понад півстоліття.
БЕРНЛІ — АРСЕНАЛ
СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Під керівництвом Паркера Бернлі нарешті почав демонструвати ту агресивну, швидку гру, якої чекали вболівальники. Команда здобула важливі перемоги над Вулвергемптоном (3:2) та Лідсом, відірвавшись від зони вильоту на п’ять очок. Центральний форвард Зіан Флеммінг оформив дубль проти "вовків", а Лайл Фостер у компенсований час приніс "бордовим" першу виїзну перемогу сезону. На своєму полі Бернлі забиває в кожному матчі з серпня, а лівий захисник Квіліндсі Гартман уже записав на свій рахунок чотири гольові передачі — одна з найяскравіших знахідок команди.
Однак втрати кадрів можуть стати проблемою для господарів: Джордан Баєр, Зекі Амдуні та Коннор Робертс залишаються в лазареті, тож Паркер, ймовірно, знову перейде на схему з п’ятьма захисниками, щоб стримати тиск Арсеналу. У центрі поля знову очікується зв’язка Каллена та Флорентіну, а в атаці — вибір між Флеммінгом і Фостером.
Якщо Бернлі набирає обертів, то Арсенал — на повному ходу. Команда Мікеля Артети виграла вже вісім матчів поспіль у всіх турнірах і не пропустила жодного гола в жовтні, дозволивши лише один удар у площину воріт за минулий місяць — і той зовсім не був схожий на удар. Навіть у Кубку ліги, де іспанський фахівець випустив "другий склад", "каноніри" впевнено здолали Брайтон 2:0 завдяки голам Ітана Нванері та Букайо Сака.
У Прем’єр-лізі лондонці мають лише три пропущені м’ячі за десять турів і випереджають найближчого переслідувача на чотири очки. Арсенал встановив національний рекорд — шість матчів поспіль без пропущених упродовж одного місяця, а також виграв 13 останніх ігор проти новачків еліти. У захисті сяють Тімбер, Габріел, Саліба і Калафіорі, а в середині поля злагоджено діють Райс, Субіменді та Езе. Є певні кадрові питання: не зіграють Мадуеке, Едегор, Гаверц і Жезус, під сумнівом — Саліба та Мартінеллі, проте глибина складу Артети дозволяє не хвилюватися.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.26, тоді як потенційний успіх Бернлі оцінюється показником 11.7. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.15.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
БЕРНЛІ : Дубравка — Вокер, Туанзебе, Екдаль Естев, Гартман — Флорентіну, Каллен — Брун Ларсен, Ентоні — Флеммінг
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі — Езе, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Троссар
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:3