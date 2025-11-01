СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 17:00 ▪️ ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Під керівництвом Паркера Бернлі нарешті почав демонструвати ту агресивну, швидку гру, якої чекали вболівальники. Команда здобула важливі перемоги над Вулвергемптоном (3:2) та Лідсом, відірвавшись від зони вильоту на п’ять очок. Центральний форвард Зіан Флеммінг оформив дубль проти "вовків", а Лайл Фостер у компенсований час приніс "бордовим" першу виїзну перемогу сезону. На своєму полі Бернлі забиває в кожному матчі з серпня, а лівий захисник Квіліндсі Гартман уже записав на свій рахунок чотири гольові передачі — одна з найяскравіших знахідок команди.

Однак втрати кадрів можуть стати проблемою для господарів: Джордан Баєр, Зекі Амдуні та Коннор Робертс залишаються в лазареті, тож Паркер, ймовірно, знову перейде на схему з п’ятьма захисниками, щоб стримати тиск Арсеналу. У центрі поля знову очікується зв’язка Каллена та Флорентіну, а в атаці — вибір між Флеммінгом і Фостером.

Якщо Бернлі набирає обертів, то Арсенал — на повному ходу. Команда Мікеля Артети виграла вже вісім матчів поспіль у всіх турнірах і не пропустила жодного гола в жовтні, дозволивши лише один удар у площину воріт за минулий місяць — і той зовсім не був схожий на удар. Навіть у Кубку ліги, де іспанський фахівець випустив "другий склад", "каноніри" впевнено здолали Брайтон 2:0 завдяки голам Ітана Нванері та Букайо Сака.

У Прем’єр-лізі лондонці мають лише три пропущені м’ячі за десять турів і випереджають найближчого переслідувача на чотири очки. Арсенал встановив національний рекорд — шість матчів поспіль без пропущених упродовж одного місяця, а також виграв 13 останніх ігор проти новачків еліти. У захисті сяють Тімбер, Габріел, Саліба і Калафіорі, а в середині поля злагоджено діють Райс, Субіменді та Езе. Є певні кадрові питання: не зіграють Мадуеке, Едегор, Гаверц і Жезус, під сумнівом — Саліба та Мартінеллі, проте глибина складу Артети дозволяє не хвилюватися.