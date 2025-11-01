Англія

На нас чекає "лондонське дербі".

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився напередодні матчу дев'ятого туру АПЛ з Тоттенгемом. Цитує італійського фахівця офіційний сайт "синіх".

"Під час гри в середу перший тайм був повністю під нашим контролем. У другому таймі, ймовірно, після першого пропущеного голу, ми трохи запанікували. Я думаю, що це частина процесу навчання команди. У середу ввечері у нас був один гравець 2007 року народження, троє гравців 2006 року, четверо гравців 2004 року, один гравець 2003 року, ще один 2002 року та найстарший гравець 1997 року народження. Отже, все це частина процесу навчання.

Тренер Тоттенгема Томас Франк минулого року, ще у Брентфорді, у деяких матчах використав схему з п'ятьма захисниками. Цього сезону Тоттенгем грають у чотири захисники. Він універсальний фахівець.

Тоттенгем вище нас у таблиці, але це нічого не означає. Різниця лише у три очки. Я впевнений у своїх хлопцях, і знаю, що вони можуть перемогти будь-яку команду. Ми налаштовуємося лише на три очки", — заявив Мареска.

Матч між Тоттенгемом та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.