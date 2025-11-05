Англія

Півзахисник Ліверпуля похвалив одноклубника.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї поділився враженнями від гри Флоріана Вірца в матчі Ліги чемпіонів проти Реала (1:0).

Флоріан Вірц у кризі: чому в Ліверпулі зникла магія генія — і як її повернути

"Дозвольте мені відзначити Флоріана Вірца. Як він зіграв! Він просто продовжував бігти, перехоплювати м’ячі, повертатися, створювати свої шанси й навіть майже віддав мені гольову передачу, тож прошу вибачення в нього!" — сказав Собослаї CBS.

Літом Ліверпуль придбав 22-річного Вірца за 125 мільйонів євро. У складі мерсисайдців він ще не забив, але віддав три результативні передачі в 15 матчах усіх турнірів.