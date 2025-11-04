Обидві команди з Мадрида в цьому розіграші Ліги чемпіонів залишили легендарну англійську арену без очок.
Ліверпуль — Реал, Getty Images
04 листопада 2025, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал:
Ліверпуль — Реал 1:0
Гол: Мак Аллістер, 61
Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 88) — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 79) — Салах, Екітіке (Гакпо, 78), Вірц (К'єза, 88).
Куртуа — Вальверде (Діас, 90), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Александер-Арнольд, 82), Камавінга (Родріго, 69), Чуамені, Вінісіус — Беллінгем, Мбаппе.
Попередження: Собослаї — Вінісіус, Гюйсен, Беллінгем, Каррерас