Англія

Тренер мерсисайдців чекає на топ-матч АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками напередодні матчу АПЛ проти Манчестер Сіті 9 листопада.

"Дуже цікавий матч, якого я з нетерпінням чекаю, бо ще не працюючи в АПЛ, знав, коли буде гра Ліверпуль — Манчестер Сіті, і дивився її по телевізору. І Ель Класіко теж.

Такі матчі всі чекають із передчуттям, і якщо ти сам у них береш участь, то теж чекаєш із нетерпінням. Ці команди в дев’яти випадках із десяти дають те, чого очікуєш. Що мені подобається в командах Пепа Гвардіоли, — це те, що в десяти випадках із десяти ти отримуєш те, на що сподіваєшся: відмінний футбол без марної трати часу, без усього того, що мені дедалі більше не подобається у футболі", — сказав Слот.

Раніше повідомлялося, що Вірц очолює статистику креативності в поточному розіграші Ліги чемпіонів.