Ліга чемпіонів

Півзахисник Ліверпуля лідирує за створеними моментами та показником очікуваних результативних передач.

Флоріан Вірц демонструє один із найвищих рівнів творчої гри в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. За підсумками зіграних матчів німецький півзахисник Ліверпуля став найкращим одразу в кількох ключових показниках, що стосуються організації атак.

Вірц ділить перше місце за кількістю створених гольових моментів (16) та кількістю явних моментів для взяття воріт (4). Окрім того, він є одноосібним лідером за очікуваними асистами, маючи показник 2,1.

У цьому розіграші турніру футболіст уже відзначився двома результативними передачами в чотирьох матчах. Тим часом після переходу із Баєра Флоріан ще не забивав за Ліверпуль.

Нагадаємо, Вірц створює більше гольових моментів, ніж будь-хто в АПЛ.