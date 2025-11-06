Півзахисник Ліверпуля лідирує за створеними моментами та показником очікуваних результативних передач.
Флоріан Вірц, Getty Images
06 листопада 2025, 23:30
Флоріан Вірц демонструє один із найвищих рівнів творчої гри в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. За підсумками зіграних матчів німецький півзахисник Ліверпуля став найкращим одразу в кількох ключових показниках, що стосуються організації атак.
Вірц ділить перше місце за кількістю створених гольових моментів (16) та кількістю явних моментів для взяття воріт (4). Окрім того, він є одноосібним лідером за очікуваними асистами, маючи показник 2,1.
У цьому розіграші турніру футболіст уже відзначився двома результативними передачами в чотирьох матчах. Тим часом після переходу із Баєра Флоріан ще не забивав за Ліверпуль.
Нагадаємо, Вірц створює більше гольових моментів, ніж будь-хто в АПЛ.