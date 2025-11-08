Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зіграють у одинадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Томас Франк, після розгрому данського Копенгагена (4:0), використав із перших хвилин Спенса ліворуч у захисті, тоді як Палінья розташується в опорній зоні, а Рішарлісон очолить атаку.

Рубен Аморім, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (2:2), залучив до стартового складу Магвайра в трійці центральних захисників, тоді як Мазрауї та Доргу гратимуть на флангах.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр — Коло Муані, Сімонс, Джонсон — Рішарлісон.

Запасні: Кінські-молодший, Дансо, Тель, Удоджі, Одобер, Бентанкур, Скарлетт, Ахамріч, Роузвелл.



Манчестер Юнайтед: Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Діалло, Кунья — Мбемо.

Запасні: Баїндир, Далот, Маунт, Зіркзе, Йоро, Угарте, Гевен, Шешко, Флетчер.



Гра Тоттенгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.