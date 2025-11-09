Чинний чемпіон Англії програв половину з десяти останніх матчів у АПЛ.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
09 листопада 2025, 20:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Ліверпуль 3:0
Голи: Голанд, 29, Ніко Гонсалес, 45+3, Доку, 63
На 13-й хвилині Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден — Шеркі (Савіо, 53), Голанд, Доку (Мармуш, 73).
Ліверпуль:
Мамардашвілі — Бредлі (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 56) — Собослаї, Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 74) — Салах, Екітіке (Гакпо, 56), Вірц (К'єза, 83).
Попередження: Ніко Гонсалес, Сілва — Мак Аллістер, Бредлі, Джонс, Собослаї, ван Дейк