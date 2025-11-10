Англія

Бельгієць провів потужну гру проти Ліверпуля.

Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку висловився після переможного матчу із Ліверпулем (3:0) в рамках 11-го туру АПЛ. Цитує бельгійця City Xtra.

"У цьому сезоні для мене змінилося те, що в моєму житті з'явився Бог. Він поруч зі мною. Я хочу грати без страху і сумнівів.

Мені 23 роки, і я сподіваюся, що це не мій пік. Сподіваюся, я зможу вдосконалюватися далі: покращувати завершення атак, рух у штрафному майданчику, приймати правильні рішення, контролювати м'яч – багато всього.

Робота ще не закінчена, і я сподіваюся, що з цими партнерами по команді і таким чудовим тренером, як Пеп, я ще зможу вдосконалюватися", – сказав Доку.

Цього сезону Жеремі Доку відіграв за Ман Сіті 16 матчів, забив три голи та віддав чотири результативні передачі.