Англія

Фанати зможуть дивитися топфутбол, але трансляції будуть сильно цензуровані.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нарешті дозволив трансляцію матчів англійської Прем’єр-ліги у країні, однак під суворими умовами, повідомляють Transfer News Live та The Guardian.

За новими правилами, матчі не транслюватимуть у прямому ефірі, а лише у записі. Також "трансляцію" дозволили у скороченій версії тривалістю 60 хвилин замість стандартних 90.

Усі англійські написи на стадіонах, рекламні банери та графіка рахунку будуть замінені на північнокорейські візуальні елементи. Крім того, повністю заборонено показувати південнокорейських гравців, серед яких Кім Джі-Су (Брентфорд) та Хван Хі-Чхан (Вулвергемптон).

Також із трансляцій буде вилучено будь-які сцени з LGBTQ+ символікою, включно з райдужними прапорами, що часто бувають присутні на матчах Прем’єр-ліги.

Як очікується, незважаючи на всі обмеження, фанати з Північної Кореї отримають можливість спостерігати гру деяких із найкращих футболістів світу, хоча атмосфера матчів буде значно змінена та дуже цензурована.