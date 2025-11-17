Англія

Лондонські гранди включилися в боротьбу за 21-річного Усмана Діоманде.

Два провідні клуби Англійської Премʼєр-ліги — Арсенал та Челсі — готуються поборотися за підписання одного з найперспективніших молодих захисників сучасного футболу.

Про це повідомляє португальське видання Record, зазначаючи, що лондонські команди уважно стежать за 21-річним центральним оборонцем Спортінга Усманом Діоманде. До гонитви за талантом також може долучитися турецький Галатасарай.

Діоманде вже давно привернув увагу європейських топклубів завдяки своїй фізиці, техніці та здатності читати гру. Його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 45 млн євро.

У поточному сезоні івуарієць відіграв вісім матчів за Спортінг у всіх турнірах. Загалом у футболці лісабонського клубу він провів 109 поєдинків, відзначившись шістьма голами та двома асистами.