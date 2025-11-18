Англія

Бразильський захисник зазнав травми стегна у матчі збірної та може пропустити щонайменше чотири тижні.

Арсенал очікує уточнених результатів щодо травми центрального захисника Габріела Магальяеса, яку він отримав під час товариського матчу Бразилії проти Сенегалу на Емірейтс.

Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, у лондонському клубі є побоювання, що 27-річний бразилець може вибути до самого січня.

Біг Габі покинув поле, відчуваючи сильний біль у стегні, та вже повернувся до Арсеналу для проходження медичних обстежень. Попередні прогнози свідчать, що мінімальна перерва складе близько чотирьох тижнів, однак остаточні строки стануть відомі після додаткових тестів.

Втрата центрального оборонця — серйозний удар для Мікеля Артети напередодні дербі з Тоттенгемом. Габріел разом із Вільямом Саліба сформували одну з найнадійніших зв’язок у Прімер-лізі та світі, допомігши Арсеналу пропустити лише п’ять голів у поточному сезоні.

На заміну бразильцю претендують П’єро Інкап'є та Крістіан Москера. Водночас Арсенал продовжує потерпати від травм ключових гравців: Мартіна Едегора, Ноні Мадуеке, Габріела Мартінеллі, Кая Гаверца та Віктора Йокереса. Очікується, що багато з них повернуться найближчим часом, але поки невідомо, хто зможе зіграти у північнолондонському дербі.