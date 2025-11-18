Бразильський захисник зазнав травми стегна у матчі збірної та може пропустити щонайменше чотири тижні.
Біг Габі, Getty Images
18 листопада 2025, 20:55
Арсенал очікує уточнених результатів щодо травми центрального захисника Габріела Магальяеса, яку він отримав під час товариського матчу Бразилії проти Сенегалу на Емірейтс.
Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, у лондонському клубі є побоювання, що 27-річний бразилець може вибути до самого січня.
Біг Габі покинув поле, відчуваючи сильний біль у стегні, та вже повернувся до Арсеналу для проходження медичних обстежень. Попередні прогнози свідчать, що мінімальна перерва складе близько чотирьох тижнів, однак остаточні строки стануть відомі після додаткових тестів.
Втрата центрального оборонця — серйозний удар для Мікеля Артети напередодні дербі з Тоттенгемом. Габріел разом із Вільямом Саліба сформували одну з найнадійніших зв’язок у Прімер-лізі та світі, допомігши Арсеналу пропустити лише п’ять голів у поточному сезоні.
На заміну бразильцю претендують П’єро Інкап'є та Крістіан Москера. Водночас Арсенал продовжує потерпати від травм ключових гравців: Мартіна Едегора, Ноні Мадуеке, Габріела Мартінеллі, Кая Гаверца та Віктора Йокереса. Очікується, що багато з них повернуться найближчим часом, але поки невідомо, хто зможе зіграти у північнолондонському дербі.