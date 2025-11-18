Англія

Переможець Ліги чемпіонів 2005 року у складі Ліверпуля опинився в епіцентрі багатомільйонної судової війни з власним братом, яка коштувала йому майже всього.

Стів Фіннан, колишній захисник Ліверпуля та збірної Ірландії, відомий своєю надійністю на правому фланзі оборони, зараз переживає найскладніший період у житті — The Independent.

49-річний екс-футболіст ризикує стати банкрутом через наслідки катастрофічного бізнесу з нерухомістю, який він вів разом зі своїм братом Шоном.

Після завершення кар'єри у 2010 році, Фіннан вирішив інвестувати зароблені кошти у спільний бізнес із братом. Однак справа прогоріла. Стів запідозрив неладне у тому, як керували компанією, і подав до суду на власного брата ще у 2016 році.

У 2018 році Високий суд постановив виплатити екс-гравцю 4 мільйони фунтів стерлінгів компенсації. Проте Фіннан так і не побачив цих грошей: через рік його брата Шона оголосили банкрутом, що зробило виплату боргу неможливою.

Ситуація лише погіршилася. Намагаючись повернути справедливість, Фіннан втягнувся в серію нових судових процесів, які обернулися проти нього:

• Він подав позов на юридичну фірму Charles Russell Speechlys на суму 6 млн фунтів за недбалість, але програв.

• Суд зобов'язав його виплатити п'ятизначну суму судових витрат, яку він не сплатив.

• Він також програв суперечку іншій юридичній фірмі Candey, заборгувавши їм 120 000 фунтів.

Зараз проти самого Фіннана подано петицію про банкрутство. Нещодавно суддя відхилив його апеляцію, назвавши спроби затягнути процес безпідставними та безнадійними.

Фінансові проблеми легенди Ліверпуля стали очевидними ще у 2020 році. Тоді фанати були шоковані, дізнавшись, що Фіннан виставив на аукціон свої найцінніші реліквії: медаль переможця Ліги Чемпіонів 2005 року, репліку кубка та підписані футболки.

Тепер стає зрозуміло, що це був відчайдушний крок, щоб утриматися на плаву. Наразі дата остаточного слухання щодо банкрутства Фіннана ще не призначена, але, за словами судді, це лише питання часу.