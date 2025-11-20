Англія

Форвард Аль-Ахлі прагне регулярної гри перед ЧС-2026.

Центральний нападник клубу Аль-Ахлі Джідда Айвен Тоуні розглядає варіант повернення в Англійську Прем'єр-лігу. 29-річний гравець вважає, що регулярні ігрові хвилини проти сильних суперників допоможуть йому закріпитися у складі національної збірної Англії перед чемпіонатом світу-2026.

Айвен готовий погодитися на зарплату близько 200 тисяч фунтів на тиждень, що приблизно вдвічі менше його поточного доходу у Саудівській Аравії. Раніше спортивний директор Аль-Ахлі Педро Браз заявляв, що клуб не планує продавати форварда.

Наразі фаворитом на підписання Тоуні називають Тоттенгем, але також інтерес до нього проявляють Евертон, Вест Гем та Челсі.

У цьому сезоні Тоуні забив 11 голів і віддав 2 асисти в 15 матчах за клуб, але ще не виходив на поле за збірну Англії.