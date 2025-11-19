Англія

Єгиптянин поступається лише Кудусу з Тоттенгема.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах проводить не найвдаліший сезон, відзначає WhoScored.

Лідер атаки "червоних" втрачає м’яч частіше за багатьох: 25 разів у чемпіонаті, що робить його другим у АПЛ після Мохаммеда Кудуса з Тоттенгема (30). Далі в списку Морган Роджерс (Астон Вілла) — 23, а Жуан Педро (Челсі), Іліман Ндіає (Евертон) і Жоржиньо Рюттер (Брайтон) — по 22 втрати.

У поточному сезоні 33-річний Салах забив 4 голи та віддав 2 асисти в 11 матчах АПЛ. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром і асистентом ліги з 29 голами та 18 гольовими передачами.

Наступний матч Ліверпуля — проти Ноттінгем Форест 22 листопада о 17:00.

Раніше повідомлялося, що Салах повторив досягнення Шевченка в Лізі чемпіонів.