Англія

Лондонський клуб попередив лігу про неминучі судові позови від профспілки гравців, змусивши керівництво екстрено скасувати важливе засідання.

Плани Прем'єр-ліги щодо введення жорсткого обмеження на витрати клубів так званої "стелі зарплат" опинилися під загрозою зриву. Заплановане на п'ятницю голосування щодо нових фінансових правил було терміново скасовано після втручання лондонського Арсенала — The Times.

Керівництво канонірів виступило з серйозним попередженням до інших клубів та босів АПЛ. Арсенал наголосив, що спроба впровадити фіксовану межу витрат без згоди Професійної асоціації футболістів (PFA) є юридично небезпечною.

Представники лондонців переконані: якщо ліга піде на цей крок, PFA негайно подасть до суду, і шанси АПЛ виграти цю справу виглядають примарними.

Позицію Арсенала активно підтримала й Астон Вілла. Обидва клуби вважають, що нав'язування гравцям лімітів на зарплати порушує трудове законодавство, якщо це не було узгоджено через колективний договір.

Пропозиція, яку мали розглядати, передбачала систему "якоріння", де витрати найбагатших клубів прив'язувалися б до доходів команди, що посіла останнє місце в лізі з певним множником.

Однак через загрозу затяжної судової війни та потенційного страйку гравців, голосування вирішили відкласти на невизначений термін.

Тепер АПЛ змушена шукати нові шляхи для регулювання фінансового фейр-плей, намагаючись знайти компроміс між клубами-грандами, середняками та профспілкою футболістів.