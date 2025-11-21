Англія

Іспанець високо оцінив Голанда.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думкою про центрального нападника "містян" і збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

"Голанд — головний талант цього покоління. У нього є цілий набір якостей, які роблять його унікальним гравцем. Такі футболісти з’являються раз на кілька поколінь", — цитує слова іспанського тренера газета Marca.

У поточному сезоні скандинавський голеадор провів 15 матчів за англійський клуб і забив 19 м’ячів.

Найближчий поєдинок Манчестер Сіті зіграє на виїзді проти Ньюкасла 22 листопада.