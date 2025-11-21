Англія

Важка втрата для Арсеналу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про травму ключового захисника команди Габріеля. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт АПЛ.

"На жаль, Габі отримав травму у розташуванні збірної. Він вибув на кілька тижнів.Нам потрібно зробити ще одне сканування наступного тижня. Тоді ми набагато чіткіше розумітимемо терміни його відновлення.

Це, звісно, ​​удар. Габріель наш лідер оборони. Його відсутність – це погана новина. Але позитив у тому, що ми маємо відмінні варіанти на заміну. Тепер їм потрібно взяти відповідальність на себе", – сказав Артета.

Цього сезону Габріель відіграв за Арсенал 17 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.