Важка втрата для Арсеналу.
Артета та Габріель, getty images
21 листопада 2025, 17:47
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про травму ключового захисника команди Габріеля. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт АПЛ.
"На жаль, Габі отримав травму у розташуванні збірної. Він вибув на кілька тижнів.Нам потрібно зробити ще одне сканування наступного тижня. Тоді ми набагато чіткіше розумітимемо терміни його відновлення.
Це, звісно, удар. Габріель наш лідер оборони. Його відсутність – це погана новина. Але позитив у тому, що ми маємо відмінні варіанти на заміну. Тепер їм потрібно взяти відповідальність на себе", – сказав Артета.
Цього сезону Габріель відіграв за Арсенал 17 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.