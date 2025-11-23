Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Арсенал та Тоттенгем.

Лондонські Арсенал та Тоттенгем зіграють у Дербі Північного Лондона на Емірейтс у дванадцятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Мікель Артета, після нічиєї проти Сандерленда (2:2), залучив до стартового складу Інкап'є до центру оборони.

Томас Франк, на тлі нічиєї проти Манчестер Юнайтед (2:2), використав із перших хвилин Дансо до трійки в центрі оборони, тоді як Удогі гратиме на лівому фланзі, а Кудус та Одобер розташуються під нападником.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Інкап’є, Калафіорі — Езе, Субіменді, Райс — Сака, Меріно, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Москера, Вайт, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Нванері, Льюїс-Скеллі, Доуман.



Тоттенгем: Вікаріо — Ромеро, ван де Вен, Дансо — Спенс, Палінья, Бентанкур, Удогі — Кудус, Одобер — Рішарлісон.

Запасні: Кінські-молодший, Сімонс, Тель, Грей, Бергвалль, Джонсон, Порро, Сарр, Коло Муані.



Гра Арсенал — Тоттенгем почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.