Англія

Важлива перемога команди Емері.

В рамках 12-го туру АПЛ Лідс Юнайтед приймав Астон Віллу.

Лукас Нмеча вивів господарів поля вперед на восьмій хвилині зустрічі, але бірмінгемці перевернули гру по перерві. Морган Роджерс на 48-й хвилині зрівняв рахунок, а ближче до кінця основного часу той же Роджерс вивів Астон Віллу вперед .

Після цієї гри Лідс Юнайтед з 11 очками знаходиться на 18-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, в свою чергу Астон Вілла з 21 очком розташовується на четвертому місці.