Важлива перемога команди Емері.
Лідс - Астон Вілла
23 листопада 2025, 18:28
В рамках 12-го туру АПЛ Лідс Юнайтед приймав Астон Віллу.
Лукас Нмеча вивів господарів поля вперед на восьмій хвилині зустрічі, але бірмінгемці перевернули гру по перерві. Морган Роджерс на 48-й хвилині зрівняв рахунок, а ближче до кінця основного часу той же Роджерс вивів Астон Віллу вперед .
Після цієї гри Лідс Юнайтед з 11 очками знаходиться на 18-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, в свою чергу Астон Вілла з 21 очком розташовується на четвертому місці.
Лідс – Астон Вілла 1:2
Голи: Нмеча 8, — Роджерс 48, 75.
Лідс: Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Лонґстафф, Ампаду, Штах (Танака, 23, Калверт-Льюїн, 71) — Ааронсон (Піру, 80), Нмеча (Джеймс, 71), Окафор (Ньйонто, 80)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 46) — Макґінн (Барклі, 69), Камара, Тілеманс, (Богард, 84) Буендіа (Мален, 47) — Роджерс, Воткінс (Санчо, 68)
Попередження: Богл 41, Танака 45+3, Ампаду 63, Стрейк 74, Ньйонто 89 — Макгінн 53.