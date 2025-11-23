Команда Томаса Франка нічого не продемонструвала в атаці, окрім божевільного м'яча з центру поля.
Арсенал — Тоттенгем, Getty Images
23 листопада 2025, 20:29
Арсенал — Тоттенгем 4:1
Голи: Троссар, 36, Езе, 42, 46, 76 — Рішарлісон, 55
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Інкап’є (Москера, 88), Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 90+2) — Езе, Субіменді, Райс — Сака, Меріно (Нванері, 88), Троссар (Мадуеке, 79).
Тоттенгем: Вікаріо — Ромеро, ван де Вен, Дансо (Сімонс, 46) — Спенс (Порро, 79), Палінья, Бентанкур (Сарр, 66), Удогі — Кудус (Джонсон, 79), Одобер (Коло Муані, 66) — Рішарлісон.
Попередження: Райс — Бентанкур, Ромеро, Порро